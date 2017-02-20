"Бульбуляторы в блиндажах": военные с передовой рассказали о бойцах противника (видео)

Командир взвода с позывным "Киев" рассказал "Военному телевидению", с какими боевиками со стороны незаконных бандформирований иногда сталкиваются украинские военные.

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"Без работы, без денег, грязные, в наколках, "бульбуляторы" (жаргонное название устройства для курения конопли – ред.) в блиндажах, "фен" (жаргонное название амфетамина – ред.) в карманах. Наркоманы. Злые, озлобленные, боятся нас. Не хотели выходить, даже не знаю, что там про нас наговорили. Наш парень стоит сотни таких", - рассказывает "Киев" и показывает журналистам трофейный огнемет "Шмель" российского производства.

"Если враг сложит оружие - не будет войны, если сложат оружие украинские воины - не будет Украины", - подытожил военный.