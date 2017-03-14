Полторак: На добровольцев можно уверенно рассчитывать на самых сложных участках фронта

Об этом он заявил на своей странице в Facebook по случаю Дня украинского добровольца.

«Украинские добровольцы – сильные духом, хорошо мотивированные и патриотические защитники. На них можно уверенно рассчитывать на всех самых сложных участках передовой», - написал он.

Читайте такжеУжасные условия в казармах "Десны": Полторак уволил трех офицеров (видео)

Как подчеркнул Полторак, добровольцы неоднократно доказывали свою верность Украине в боях за целостность государства, а их храбрость и стойкость заставляли оккупантов отступать. «Будущие поколения украинцев будут равняться именно на вас и на ваши подвиги», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 января 2017 года принял постановление №4261 об установлении в Украине Дня украинского добровольца.

Праздник введен с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.