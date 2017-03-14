Полторак: На добровольцев можно уверенно рассчитывать на самых сложных участках фронта
Министр обороны Степан Полторак отмечает, что на украинских добровольцев можно уверенно рассчитывать на самых сложных участках фронта.
Об этом он заявил на своей странице в Facebook по случаю Дня украинского добровольца.
«Украинские добровольцы – сильные духом, хорошо мотивированные и патриотические защитники. На них можно уверенно рассчитывать на всех самых сложных участках передовой», - написал он.
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Как подчеркнул Полторак, добровольцы неоднократно доказывали свою верность Украине в боях за целостность государства, а их храбрость и стойкость заставляли оккупантов отступать. «Будущие поколения украинцев будут равняться именно на вас и на ваши подвиги», - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 января 2017 года принял постановление №4261 об установлении в Украине Дня украинского добровольца.
Праздник введен с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.