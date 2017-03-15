Ипотека VS рассрочка: Украинцы выбирают жилье в кредит

По подсчетам аналитиков, выдавать займы на жилье готовы только пять банков. При этом, требования к клиентам стали более жесткими, а годовые ставки остались в среднем на уровне 22-23%. Добавьте еще несколько процентов на страховку и нотариальные расходы при оформлении кредита. Для сравнения, в Швейцарии средняя ставка составляет 1,7% в год, в Германии - около 2%, в США – 3,7%. По словам Ивана Кудояра, специалиста рынка недвижимости, в Украине такие высокие ставки по кредитам через значительные риски. Именно поэтому большинство банков до сих пор не восстанавливает ипотечные программы. В Европе же другая культура кредитования и более доверительное отношение людей к самим банкам.

При нынешних ставках украинец за десять лет действия кредита дополнительно выплачивает сумму вдвое больше стоимости самой квартиры, подсчитали аналитики. Поэтому ипотека в нашей стране выгодна в основном тем, кому не хватает только определенной части денег для покупки жилья. И только в уже сданных в эксплуатацию домах. В объектах, которые еще строят, получить квартиру в кредит почти нереально, уверяет президент строительной корпорации «РИЭЛ» Ростислав Мельник. Выдавать кредит на жилье, которое существует только в планах, банк не согласится, так как имущественные права не могут быть предметом залога.

Именно поэтому многие застройщики предлагают покупателям скидки и программы отсрочек платежей. В отличие от ипотеки, рассрочка заключается напрямую с застройщиком и под незначительные проценты. Правда, первый взнос должен быть не менее 40%. И, к тому же, большинство программ действует только до завершения строительства комплекса. Тогда как ипотечные кредиты можно выплачивать 20 и более лет.

Некоторые застройщики предлагают рассрочки и на более длительный срок - до 10 лет. По словам Ярославы Чапко, директора компании City Development Solutions, в таком случае добавляется валютный коэффициент и появляются дополнительные годовые ставки. Например, по Киеву в среднем эта цифра составляет 14-17% в год.

Сейчас в эконом-сегменте такими программами пользуется почти каждый второй покупатель. Тогда как ипотеку оформляют менее чем полпроцента будущих владельцев. По оценкам экспертов, европейские проценты на жилье в Украине будут доступны не ранее чем через 2-3 года после окончательной стабилизации экономической ситуации. В нынешних условиях банки не готовы идти на такие риски. В то же время без займов, например, киевлянину придется собирать деньги на новенькое жилье в среднем 10-15 лет, подсчитали аналитики.