За преступления против Евромайдана задержаны и взяты под стражу еще двое "титушек"

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, задержанные уведомлены о подозрении в препятствовании проведению акций протеста и участии в совершении в ночь на 19 февраля 2014 года группой лиц из хулиганских побуждений умышленного убийства.

Также в ходе расследования получены доказательства координации этими лицами действий других участников преступлений и участия в финансировании ими таких действий, говорится в сообщении.

Кроме того, одному из задержанных инкриминируется также причастность к похищению и пыткам человека, совершенному 21 января 2014 года в составе организации "Оплот".

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"Печерским районным судом г. Киева обеспечено рассмотрение внесенных прокурором ходатайств об избрании меры пресечения подозреваемым в разумные сроки, приняты во внимание доказанные прокурором риски, по результатам чего приняты законные и обоснованные решения – о содержании подозреваемых под стражей", - отметили в Генпрокуратуре.

Досудебное расследование в отношении организаторов и исполнителей совершенных преступлений во время этих событий продолжается, добавили в ГПУ.