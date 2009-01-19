Почему Киев согласился на 360 долларов за газ?

Украина может пока обходиться без российского газа. По данным газеты «Ведомости», именно поэтому Киев согласился на цену в 360 долларов за 1000 кубометров российского газа. Слишком высокая цена, непонятно, почему Украина согласилась», — удивлен директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Он считает, что у Киева свой замысел: подписать соглашение о цене на I квартал, а газ пока не покупать. На конец года у «Нафтогаза» в хранилищах было около 17 миллиардов куб. м. А вот о долгосрочном контракте и новой базовой цене «Нафтогаз» и «Газпром» будут договариваться в марте, когда цены начнут падать. Кроме того, весной позиции Украины будут сильнее: прокачка в Европу снизится, а у Украины, наоборот, будет сезон закачки в подземные газохранилища, отмечает Корчемкин.

Эхо Москвы