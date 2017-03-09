Киев хочет ускорить голосование в Европарламенте решения о предоставлении Украине безвизового режима – Геращенко

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Теперь голосование в сессионном зале. Скорее всего, в апреле, но мы все же работаем с нашими друзьями в Европарламенте, чтобы ускорить процедуру. Хотелось бы, чтобы это решение Европарламент проголосовал в марте», - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта, Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Европейского парламента поддержал текст законодательного акта о предоставлении Украине безвизового режима, который был согласован в рамках межинституциональных переговоров.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поручил МИД активизировать работу для скорейшего принятия положительного решения Европарламентом на пленарной сессии.