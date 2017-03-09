В Днепре провели флешмоб "Тризуб – это Украина" в честь годовщины со дня рождения Шевченко

Среди участников были люди разного возраста, как члены общественных организаций, общественные активисты, депутаты, так и студенты. В руках они держали плакаты с надписями на украинском и английском: «Трезуб – это Украина» и «Trident is Ukraine», как сообщает "Радио Свобода".

По словам участников акции, необходимо рассказывать мировому сообществу о украинских национальных символах. Через недостаточную осведомленность иностранцев о национальной символике Украины, говорят участники, возникла проблема отождествления традиционных украинских национальных символов с символикой ультраправых группировок и даже с нацисткою символикой, как это было в случае с украинским футболистом Романом Зозулей.

«Это международная акция, к ней присоединяются украинцы по всему миру», – отметили участники. В ходе флешмоба вместе они спели гимн Украины и «Червону руту».

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По словам активистов, флешмоб в поддержку украинских символов также происходит в соцсетях: фото с подобных мероприятий или просто фото с изображением трезубца участники выкладывают на своих страницах с хештегом #тризубцеукраїна.

Переход игрока футбольного клуба «Бетис» украинца Романа Зозули в испанский клуб «Райо Вальекано» на правах аренды был сорван. Фанаты «Райо» выступили против этого перехода и назвали футболиста «нацистом». Поводом стала футболка с трезубцем, в которой Зозуля прилетел в Испанию. В результате игроку, который не скрывает своей поддержки защитников Украины от агрессии России, пришлось вернуться в «Бетис», но, по правилам, он не сможет в этом сезоне играть за одну команду.

После начала боевых действий на Донбассе Зозуля постоянно помогает украинской армии. Он также основал благотворительный фонд «Народная армия», который помогает украинским военным.