В Днепре провели флешмоб "Тризуб – это Украина" в честь годовщины со дня рождения Шевченко

16:23, 09 марта 2017
Общество
475 0

На площади между облгосадминистрацией и областным советом Днепра триста активистов сформировали государственный символ Украины – малый герб, трезубец.

По словам участников акции, необходимо рассказывать мировому сообществу о украинские национальные символы / radiosvoboda.org

Среди участников были люди разного возраста, как члены общественных организаций, общественные активисты, депутаты, так и студенты. В руках они держали плакаты с надписями на украинском и английском: «Трезуб – это Украина» и «Trident is Ukraine», как сообщает "Радио Свобода".

По словам участников акции, необходимо рассказывать мировому сообществу о украинских национальных символах. Через недостаточную осведомленность иностранцев о национальной символике Украины, говорят участники, возникла проблема отождествления традиционных украинских национальных символов с символикой ультраправых группировок и даже с нацисткою символикой, как это было в случае с украинским футболистом Романом Зозулей.

«Это международная акция, к ней присоединяются украинцы по всему миру», – отметили участники. В ходе флешмоба вместе они спели гимн Украины и «Червону руту».

Читайте такжеВ Киеве прошла акция с требованием вернуть Межигорье государству (фото)

По словам активистов, флешмоб в поддержку украинских символов также происходит в соцсетях: фото с подобных мероприятий или просто фото с изображением трезубца участники выкладывают на своих страницах с хештегом #тризубцеукраїна.

Переход игрока футбольного клуба «Бетис» украинца Романа Зозули в испанский клуб «Райо Вальекано» на правах аренды был сорван. Фанаты «Райо» выступили против этого перехода и назвали футболиста «нацистом». Поводом стала футболка с трезубцем, в которой Зозуля прилетел в Испанию. В результате игроку, который не скрывает своей поддержки защитников Украины от агрессии России, пришлось вернуться в «Бетис», но, по правилам, он не сможет в этом сезоне играть за одну команду.

После начала боевых действий на Донбассе Зозуля постоянно помогает украинской армии. Он также основал благотворительный фонд «Народная армия», который помогает украинским военным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #акция#Зозуля