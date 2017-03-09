Экс-президент Украины рассказал, что делать с населением оккупированного Донбасса

Необходимо будет сделать все, чтобы донести до людей хоть одну позитивную мысль, чтобы они знали или услышали, что есть такая территория рядом с ними, где люди живут по-другому, усилить контрпропаганду, рассказал в интервью Обозревателю первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Что не украинская армия их убивает, а убивают те, кто хочет распространить идеологию "русского мира" на всю нашу территорию. Придумать что-то другое... Удержать их мы не можем, это было бы опять же несправедливо. Чтобы мы платили налог, а за этот налог удерживали человека, который является врагом Украины", - отметил он.

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Кроме того, Киев должен сделать все, чтобы не было безработных, чтобы работали заводы и фабрики. Также, по словам Кравчука, на данный момент люди на оккупированных территориях Донбасса не воспринимают Украину.

"Но здесь есть один важный момент. Они ее не воспринимают не от рождения, а от того, что им в голову вбила эту идею российская пропаганда. Их настолько нашпиговали ненавистью к Украине, что они не воспринимают украинскую власть, считая ее преступной", - подчеркнул политик.

При этом в таком положении вещей виноваты те, кто сидят в Кремле и те, кого прислали оттуда, а люди на оккупированных территориях являются заложниками.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Путин решил сделать два субъекта федерации на захваченных боевиками территориях восточной Украины, а после их формирования "затолкать обратно" в Украину.