Экс-президент Украины рассказал, что делать с населением оккупированного Донбасса
Когда Украина освободит оккупированные территории Донбасса, в первую очередь необходимо будет усилить контрпропаганду среди местного населения.
Необходимо будет сделать все, чтобы донести до людей хоть одну позитивную мысль, чтобы они знали или услышали, что есть такая территория рядом с ними, где люди живут по-другому, усилить контрпропаганду, рассказал в интервью Обозревателю первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Что не украинская армия их убивает, а убивают те, кто хочет распространить идеологию "русского мира" на всю нашу территорию. Придумать что-то другое... Удержать их мы не можем, это было бы опять же несправедливо. Чтобы мы платили налог, а за этот налог удерживали человека, который является врагом Украины", - отметил он.
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Кроме того, Киев должен сделать все, чтобы не было безработных, чтобы работали заводы и фабрики. Также, по словам Кравчука, на данный момент люди на оккупированных территориях Донбасса не воспринимают Украину.
"Но здесь есть один важный момент. Они ее не воспринимают не от рождения, а от того, что им в голову вбила эту идею российская пропаганда. Их настолько нашпиговали ненавистью к Украине, что они не воспринимают украинскую власть, считая ее преступной", - подчеркнул политик.
При этом в таком положении вещей виноваты те, кто сидят в Кремле и те, кого прислали оттуда, а люди на оккупированных территориях являются заложниками.
Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Путин решил сделать два субъекта федерации на захваченных боевиками территориях восточной Украины, а после их формирования "затолкать обратно" в Украину.