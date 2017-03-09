Путин решил "затолкать обратно" в Украину Донецк и Луганск - эксперт (видео)

Владимир Путин решил сделать два субъекта федерации на захваченных боевиками территориях восточной Украины, а после их формирования "затолкать обратно" в Украину, рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Апострофу".

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Он обратил внимание, что первый шаг Кремль уже сделал – признал "паспорта" "ДНР" и "ЛНР". Эксперт подчеркнул, что в отличие от других оккупированных и непризнанных территорий, там выдавались не российские документы, а местные. Таким образом Кремль пытается легализовать документооборот сепаратистов Донбасса, затем создавая под него правовую базу.

"Местные органы власти уже сформированы, надо их легализовать. Скорее всего, будут проведены какие-то там псевдовыборы", - говорит Жданов. Не оставил без внимания эксперт и вопрос "армии" боевиков: "Российские войска поменяют шевроны на "ДНР" и "ЛНР" и скажут: вот первый, второй армейский корпуса".

Жданов отметил вопрос так называемой "национализации" предприятий на захваченном боевиками Донбассе. По его мнению, так Кремль пытается создать подобие экономики.

"Когда они сформируют эти два субъекта, именно два, "Новороссии" не будет,они скажут: ребята, ваша территория, ваши люди? – забирайте", - прогнозирует Жданов.

При этом эксперт пояснил необходимость для Кремля создать именно два субъекта федерации: "Даже если Украина не захочет менять Конституцию и давать им особый статус, особые права в голосе, формируя федерацию, федерация идет большинством голосов". Так образуется ситуация, в которой два голоса кремлевских субъектов будут решающими против одного голоса Украины.

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков предположил, что война на Донбассе продлится еще полтора-два года.