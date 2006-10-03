Азаров имеет «козыри» для ведения газовых переговоров с Россией

Первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ заявляет, что Украина в следующем году будет получать газ по значительно меньшей цене, чем другие страны Европы, поскольку имеет серьезный козырь, который будет использоваться в ходе переговоров.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил в понедельник в эфире телеканала «1+1», объясняя разницу цены на российский газ для Украины и стран Европы.

«Надо находить козырь на переговорах», - сказал Н.АЗАРОВ. По его словам, таким козырем является газотранспортная система Украины. «Украина располагает очень серьезным козырем. Она имеет газотранспортную систему, по которой Россия прокачивает в Европу значительные объемы газа», - пояснил он.

При этом первый вице-премьер посоветовал обратиться к предыдущему руководству НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой объяснить причину неиспользования такого «козыря» на переговорах в конце 2005 - начале 2006 года. «А вы спросите у предыдущих руководителей «Нафтогаза», почему с ними так разговаривали», - отметил Н.АЗАРОВ.

Первый вице-премьер-министр также отказался назвать другие «козыри» украинского правительства. «Вот сначала договоримся, а потом все расскажем, как мы договаривались», - подчеркнул он.

По мнению первого вице-премьера, необходимо договориться с Российской Федерацией о долгосрочных поставках газа как минимум на 3-4 года. Он отметил, что в ходе переговоров будет происходить поиск «взаимовыгодных, взаимоприемлемых условий договора».