В Минобороны разрабатывают изменения в боевой устав Сухопутных войск ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Минобороны Виктория Кушнир.

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«Сейчас разрабатываются изменения в боевой устав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в части урегулирования военного присутствия в пределах или в непосредственной близости от населенных пунктов и критически важной инфраструктуры», - сказала она.