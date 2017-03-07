В Минобороны разрабатывают изменения в боевой устав Сухопутных войск ВСУ
12:02, 07 марта 2017Общество
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В Министерстве обороны Украины разрабатывают изменения в боевой устав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Для Сухопутних выйськ ЗСУ готують зміни у бойовому статуті / Міністерство оборони України
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Минобороны Виктория Кушнир.
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«Сейчас разрабатываются изменения в боевой устав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в части урегулирования военного присутствия в пределах или в непосредственной близости от населенных пунктов и критически важной инфраструктуры», - сказала она.
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