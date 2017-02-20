В "ДНР" заявили, что планируют отвести вооружение 21 февраля

Об этом сообщает один из информационных ресурсов боевиков.

"Отвод вооружений состоится ориентировочно завтра, 21 февраля", - говорится в сообщении.

В то же время, спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин сегодня заявил, что предпосылок для отвода вооружений и введения режима прекращения огня на линии разграничения нет.

Также известно, что боевики сегодня 40 раз обстреляли позиции украинских военных.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигнуто соглашение об отводе до 20 февраля от линии разграничения всего вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Справка УНИАН. 12 февраля 2015 года в Минске Контактная группа подписала «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», которым, среди прочего, предусмотрено прекращение огня и «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»)».