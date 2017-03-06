В Сумской области простились с погибшим на Донбассе 29-летним бойцом Сергеем Клочковым

Как сообщили УНИАН в Сумской облгосадминистрации, прощание с бойцом состоялось вчера, 5 марта, в родном селе Клочкова – Дорошовка Ямпольского района.

Проститься с бойцом пришли родственники, сельчане, жители соседних сел и военные побратимы.

Читайте такжеВ Днепре в реанимации умер десантник, у которого остался девятимесячный сын

Согласно сообщению, после ранения Клочков находился в тяжелом состоянии. На его лечение волонтеры и активисты собирали деньги. Однако через несколько дней после ранения он скончался.

В райцентр Ямполь гроб привезли поздно вечером 4 марта. Молодежь встречала авто с телом бойца на коленях, держа в руках государственные флаги Украины и факелы.

Согласно информации местных журналистов, Сергей является сыном бывшего руководителя аппарата Ямпольской райгосадминистрации Надежды Клочковой.