В Сумской области простились с погибшим на Донбассе 29-летним бойцом Сергеем Клочковым
В Сумской области простились с 29-летним командиром отделения зенитно-ракетного взвода Сергеем Клочковым, который получил ранения 1 марта в районе промзоны Авдеевки и 3 марта скончался в военном госпитале в Днепре.
Как сообщили УНИАН в Сумской облгосадминистрации, прощание с бойцом состоялось вчера, 5 марта, в родном селе Клочкова – Дорошовка Ямпольского района.
Проститься с бойцом пришли родственники, сельчане, жители соседних сел и военные побратимы.
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Согласно сообщению, после ранения Клочков находился в тяжелом состоянии. На его лечение волонтеры и активисты собирали деньги. Однако через несколько дней после ранения он скончался.
В райцентр Ямполь гроб привезли поздно вечером 4 марта. Молодежь встречала авто с телом бойца на коленях, держа в руках государственные флаги Украины и факелы.
Согласно информации местных журналистов, Сергей является сыном бывшего руководителя аппарата Ямпольской райгосадминистрации Надежды Клочковой.