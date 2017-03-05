Полиция задержала боевика, который служил в Донецком изоляторе и пытался перебраться в Киев

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, 26-летний местный житель направлялся в Киев к своему отцу, однако во время проверки на контрольном пункте пропуска полицейские обнаружили документы, подтверждающие его участие в незаконных вооруженных формированиях.

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Известно, что с декабря 2014 по июнь 2015 года задержанный был рядовым внутренней службы "ДНР" в Донецком следственном изоляторе №5 по улице Кобозева.

«Мужчина добровольно вступил в ряды боевиков. Получив должность младшего инспектора по контролю за заключенными, форму и оружие, стал работать на боевиков. Новобранец получал зарплату 8 тысяч рублей в месяц, однако через полгода он понял, что этих денег ему мало, поэтому покинул место службы», - говорится в сообщении.

По данным полиции, все время бывший боевик находился на территории оккупированного Донецка, а недавно, поссорившись с женой, решил пожить у отца в Киеве.

«Без каких-либо подозрений, взяв с собой трудовую книжку и другие документы, в момент пересечения КПВВ «Новотроицкое» мужчина был задержан полицейскими совместно с батальоном «Харьков» и сотрудниками пограничной службы», -добавили в управлении полиции.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).