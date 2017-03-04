В Николаевской области правоохранители задержали заключенного, сбежавшего из колонии

В Николаевской области в пятницу, 3 марта, правоохранители задержали заключенного, сбежавшего из Ольшанской исправительной колонии №53 (Николаевская область).

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, заключенный сбежал с участка социальной реабилитации колонии 2 марта.

По данному факту начато уголовное производство, досудебное расследование по которому продолжается. "При расследовании уголовного производства будут установлены все причины, способствовавшие побегу заключенным из указанного учреждения", - подчеркнули в прокуратуре.

В то же время, отметили в ведомстве, одной из предпосылок предотвращения побега осужденных является обеспечение их надлежащими условиями содержания и соблюдение режимных требований работниками учреждений исполнения наказаний.

Прокуратурой области внесено указание Южному межрегиональному управлению по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации с требованием немедленного приведения в соответствие с требованиями законодательства состояния содержания осужденных в этом учреждении, а также решения вопроса о привлечении к ответственности начальника исправительного центра.