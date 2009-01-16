Браун призвал Россию и Украину скорее разрешить газовый спор
08:11, 16 января 2009Общество
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Сегодня Путин встретится с Меркель
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал Россию и Украину как можно скорее разрешить газовый спор и возобновить поставки топлива в Европу. Это заявление он сделал после переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко, передает Радио Свобода. В четверг украинский лидер посетил Лондон с экстренным визитом. Сегодня газовый конфликт станет главой темой переговоров в Берлине между премьер-министром России и канцлером ФРГ. Накануне российский премьер предложил создать международный консорциум, который бы закупал технический газ, необходимый для запуска транзита.
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