Браун призвал Россию и Украину скорее разрешить газовый спор

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал Россию и Украину как можно скорее разрешить газовый спор и возобновить поставки топлива в Европу. Это заявление он сделал после переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко, передает Радио Свобода. В четверг украинский лидер посетил Лондон с экстренным визитом. Сегодня газовый конфликт станет главой темой переговоров в Берлине между премьер-министром России и канцлером ФРГ. Накануне российский премьер предложил создать международный консорциум, который бы закупал технический газ, необходимый для запуска транзита.