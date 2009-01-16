Тимошенко: ГТС уцелела благодаря специалистам "Нафтогаза"

Грамотная работа технических специалистов НАК "Нафтогаз Украина" спасла почти половину страны от замерзания, сказала премьер-министр Юлия Тимошенко на встрече с губернаторами и мэрами городов.

"В то время, когда, с 6 на 7 января, на Рождество, выключили транзитный газ, что вообще обескровило газотранспортную систему Украины, наши технические специалисты НАК "Нафтогаз" совершили настоящие чудеса. Они за несколько часов обеспечили реверсный поток подачи газа в восточные регионы", - сказала Тимошенко.

"Все были убеждены, что когда выключат транзитный газ, у нас просто исчезают определенные потоки газа через территорию Украины, что должна была размерзнуться вся восточная Украина - 40% страны должно остаться без тепла. Но благодаря работе технических специалистов "Нафтогаза" все потоки были перепланированы, повернуты в другом направлении", - цитирует премьера РИА “Новости”.

По словам Тимошенко, это было очень непросто сделать. "Это абсолютно новые технические решения для газотранспортной системы Украины, но они были сделаны за считанные часы", - подчеркнула глава правительства.

После прекращения транзита российского газа в Европу, газотранспортная система Украины работает в автономном режиме, при этом потребители областей востока Украины получают газ из хранилищ, расположенных в западных областях страны.