Муженко рассказал об обновлении ВСУ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

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"За последние два месяца назначены на высшие должности: четыре генерала - на заместителей командующих вида, 2 генерала - на командующих Оперативных командований, 6 - на заместителей командующих ОК", - говорится в его сообщении.

Кроме того, назначены 2 новые командира бригад и 2 командира полков.

"Назначены 20 командиров батальонов и дивизионов, 97 - командиров рот и 149 командиров взводов", - рассказал Муженко.