Муженко рассказал об обновлении ВСУ
11:17, 01 марта 2017Общество
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12 генералов и 270 офицеров получили повышение по службе.
Муженко повысил генералов и офицеров / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.
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"За последние два месяца назначены на высшие должности: четыре генерала - на заместителей командующих вида, 2 генерала - на командующих Оперативных командований, 6 - на заместителей командующих ОК", - говорится в его сообщении.
Кроме того, назначены 2 новые командира бригад и 2 командира полков.
"Назначены 20 командиров батальонов и дивизионов, 97 - командиров рот и 149 командиров взводов", - рассказал Муженко.
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