Мировые цены на газ упадут во II квартале - эксперт

Во втором квартале 2009 года можно ожидать существенного падения мировых цен на газ. Об этом УНИАН сообщила представитель инвестиционной компании Galt & Taggart Securities Ukraine Татьяна ЧУБ.

По ее словам, из-за падения, в первую очередь, цен на нефть, а также достаточно мягкой осени и зимы в Европе цены на газ, как ожидается, сильно упадут. «Логично предположить, что они последуют за 74% падением с пика цены на нефть», - отметила Т.ЧУБ.

В этих условиях, по словам представителя инвестиционной компании, Россия своей основной целью в газовом конфликте видит получение наиболее высокой цены на газ, в первую очередь, для Украины, а также для других стран-потребителей. В этой связи она напомнила, что по итогам 2007 года Украина потребила 20% от общего объема российского экспорта газа.

«При замедляющемся росте экономик Европы и СНГ, самое время "Газпрому" выжать выгодную цену, чтобы поддержать российскую экономику, которая серьезно полагается на экспорт энергоресурсов и уже покачивается от дешевой нефти», - отметила Т.ЧУБ.

Кроме того, по ее мнению, в действиях России присутствуют и политические мотивы. «Россиянам выгодно скомпрометировать Украину как надежного транзитера российского газа, чтобы ускорить строение трубопроводов в обход Украины и попутно замедлить процесс интеграции нашей страны в Европу», - отметила Т.ЧУБ. «Так мы будем иметь меньше рычагов давления на Москву и останемся ближе к их сфере влияния», - добавила она.

Напомним, в настоящее время продолжаются украинско-российский переговоры по цене на газ на 2009 год.

12 января заместитель главы «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ сказал, что заявленная ранее «Газпромом» цена для Украины в 450 долл. за тыс. куб. м газа определяется только на первый квартал, а не на целый год.

Цена природного газа для Украины в 2007 году составляла 130 долл. за тыс. куб. м. В 2008 году Украина покупала газ по 179,5 долл. за тыс. куб. м.