"Группы смерти" в Киеве: кураторами суицидальных сообществ оказались студенты-медики

Правоохранители разоблачили двух столичных студентов, которые были кураторами суицидальных сообществ в соцсетях. Подозреваемых отпустили, передает Сегодня.

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Факт задержания молодых людей подтвердили в Департаменте киберполиции, но деталей правоохранители пока не раскрывают. "Провели у них обыски, изъяли оборудование. Есть показания, подтверждающие, что они были кураторами таких групп. Однако подозреваемые утверждают, что до смертельного финала никого не доводили, а только хотели попробовать, смогут ли они психологически влиять через интернет на людей или нет", — поясняет глава департамента Сергей Демедюк.

Однако разоблаченных кураторов правоохранители отпустили. Как говорят в киберполиции, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, нужны показания родителей пострадавших детей. Но многие отказываются давать какие-либо свидетельства — боятся огласки, не хотят, чтобы о поступке ребенка узнали. Кроме того, много игроков в этих группах были не из Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Департамент киберполиции Национальной полиции рассказал, как уберечь ребенка от самоубийства из-за "групп смерти" в соцсетях.