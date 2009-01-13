Кто получил дивиденды от газового конфликта России и Украины

Турция, Алжир, Норвегия выиграли от приостановки транзита российского газа в Европу. Через территорию Турции, как отмечают эксперты «Форбс», проходит альтернативный украинскому маршрут транзита газа, добываемого в Каспийском море и странах Ближнего Востока. И это повышает шансы Анкары на вступление в Евросоюз, который испуган чрезмерной зависимостью от поставок топлива через Украину. Алжир во время «газового спора» между Москвой и Киевом резко увеличил танкерные поставки в Турцию, которая в свою очередь выразила готовность нарастить поток экспорта для стран ЕС. Европейский экспортер топлива – Норвегия – также осталась «в плюсе». Ее нефтегазовые компании объявили о рекордных объемах продаж газа за рубеж и подписали долгосрочные контракты.

Кроме того, благоприятные перспективы появились у таких европейских нефтегазовых гигантов как Shell, BP и «Форгаз». Они производят сжиженный газ, который в перспективе может рассматриваться как заменитель трубопроводного газа.

Что касается политиков, то победителем в «газовом споре» оказался экс-премьер Украины Виктор Янукович, отмечает «Форбс». Янукович планирует участвовать в президентских выборах на Украине в 2010 году. И здесь он будет единственным пророссийским кандидатом, что усилит его позицию в противоборстве с Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко.

Эхо Москвы