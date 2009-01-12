Сексуальный маньяк оказался работником милиции

Сотрудники милиции Донецкой области установили личность маньяка, который на протяжении длительного времени насиловал несовершеннолетних. Им оказался работник милиции.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления УМВД Украины в Донецкой области Николай КУПЯНСКИЙ.

Он сказал, что в течение всего прошлого года правоохранители усиленно вели поиски этого маньяка.

Так, еще в феврале 2008 года донецкой милицией была распространена информация о том, что в области зафиксировано несколько случаев совершения насильственных действий в отношении несовершеннолетних. Неизвестный мужчина рядом с учебными заведениями обманом или силой усаживал детей в автомобиль, делал инъекции препарата, от которых потерпевшие засыпали, после чего совершал изнасилования. Было установлено, что преступник передвигается на автомобиле черного (темного) цвета с тонированными стеклами (возможные модели – «ДЭУ-Ланос», «Шевроле», ВАЗ-21115).

Как сказал Н.КУПЯНСКИЙ, "установлено 19 преступлений, похожих по своему характеру и по приметам преступника". По его словам, "много работы было проделано работниками милиции, были проверены почти 6,5 тыс. собственников автотранспорта, тысячи лиц, ранее осужденных, проводилась проверка аптек, лечебных учреждений, всех, кто имеют отношение к лечебным препаратам, которые использовались при совершении преступлений".

"Можем сегодня сказать, что нами установлено лицо, которое совершило эти преступления, - заявил Н.КУПЯНСКИЙ, - В ближайшее время он будет объявлен в розыск, сейчас он находится на нелегальном положении".

С сожалением начальник управления сообщил: "Самое главное, что это работник милиции…. В этом случае мы будем открыты и честны перед гражданами. Ведь именно работник милиции установил эту личность, которая причастна к этому преступлению".

"Преступник будет объявлен в розыск, когда будет решен вопрос о передаче дела для расследования прокуратурой", - сказал Н.КУПЯНСКИЙ.