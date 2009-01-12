Доллар на межбанке - 8,68/8,78 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,60/8,90 грн., к 12:00 сузился спрэд - 8,68/8,78 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2690/0,2815 грн., а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2720/0,2800 грн.

В России курс доллар-рубль вырос, к 12:00 установился на уровне 31,0900 (+1,7950) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3340/1,3342 долл. США, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4585/11,8885 грн., к 12:00 цены составили 11,5895/11,7530 грн.