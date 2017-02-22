На Львовщине водители устроили митинг на КПП "Шегини" (фото)

Как сообщает 032.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львова, участие в акции принимали около 30 мужчин.

Они двигались по пешеходному переходу возле КПП, препятствуя автомобильному движению.

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Отмечается, что сегодняшняя акция протеста должна была продлиться до 17:00.

Ранее сообщалось, что 25 января под Кабинетом министров проходил митинг владельцев авто с иностранными номерными знаками.

Участники акции требовали принять изменения в Таможенный кодекс об урегулировании транзита, временного ввоза транспортных средств личного пользования, которым предусмотрено смягчение условий передвижения на автомобилях с иностранной регистрацией.