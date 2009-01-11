Возобновлено горячее водоснабжение в Житомире

Отключенное 9 января горячее водоснабжение населения в Житомире возобновлено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службах Житомирского горсовета и облгосадминистрации.

"Учитывая повышение температуры воздуха, в Житомире появилась техническая возможность возобновления горячего водоснабжения по предыдущему графику", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

В пресс-службе председателя Житомирской ОГА Юрия ЗАБЕЛЫ отметили, что “председатель Житомирской областной государственной администрации лично взял под контроль вопрос с возобновлением подачи горячей воды в областном центре". Председатель ОГА назвал две причины отключения – неопределенность ситуации с газоснабжением в стране и резкое снижение температуры воздуха.

Как сообщал УНИАН, в Житомире из-за недостаточного давления газа 9 января была прекращена подача горячей воды населению.