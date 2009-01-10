Как избежать проблем с транзитом газа

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что проблем с транзитом российского газа в Европу можно избежать путем заключения прямых транзитных договоров странами Европейского Союза, потребляющими газ, с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня журналистам на пресс-конференции в Киеве.

«Если бы Украина обеспечивала транзит, то не было бы никаких проблем», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ заявил о том, что Украина предлагает Европейскому Союзу рассмотреть возможность заключения двусторонних контрактов на транзит российского газа.

Он сообщил, что на следующей неделе будут проходить интенсивные контакты представителей Европейской комиссии с европейскими компаниями, которые занимаются транзитом газа к европейским потребителям.

«Очень важно, что европейские партнеры нас услышали, и они над этим серьезно задумались», - отметил К.ЕЛИСЕЕВ.