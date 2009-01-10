Украина прекратила коммерческий экспорт электроэнергии в Молдову

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго” с 1 января текущего года прекратило коммерческий экспорт электроэнергии в Молдову.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ.

По его словам, экспортные поставки прекращены в связи с односторонним отказом молдавской стороны в связи с подписанием аналогичного контракта с российским контрагентом ЗАО «Интер РАО ЕЭС», который подписал с молдавским оператором Energocom долгосрочный контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС.

При этом между Украиной и Молдовой в настоящее время сохранен так называемый перетоковый режим поставок в объеме 7 млн. кВт/час.

Напомним, что до прекращения экспорта Украина ежемесячно экспортировала в Молдову около 250 млн. кВт/час.

Ф.ДИ отметил, что, невзирая на то, что украинская сторона предложила молдавскому оператору более низкую цену, чем «Интер РАО ЕЭС», Молдова все же отказалась от украинского импорта.