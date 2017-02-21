Вятрович анонсировал компромисс по отмене советских праздников в Украине

Проект по отмене советских праздников вынесен на обсуждение, сейчас проходит дискуссия, заявил историк, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью Лиге.net.

Читайте такжеВ Украине планируют сократить количество государственных праздничных выходных (аудио)

"Мы учтем рациональные и разумные предложения и конструктивную критику и к началу мая предложим парламенту компромиссный взвешенный проект. Ведь речь идет не только об обычных выходных днях, а о маркерах тоталитарной пропаганды, пусть уже не в топонимах, но в нашем распорядке года", - отметил он.

Вятрович рассказал, что по данному вопросу постараются успеть все сделать в апреле. "Хотел бы надеяться, что уже в 2017-м традиция "дня солидарности трудящихся всех стран" уйдет в прошлое", - заявил глава Института национальной памяти.

Ранее глава Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней.

Так, Институт национальной памяти предлагает отмечать следующие государственные праздники, которые являются нерабочими днями: Шевченковский день – 9 марта; День памяти и примирения – 8 мая; День Конституции Украины – 28 июня; День Независимости Украины – 24 августа; День семьи – вторая пятница сентября; День защитника Украины – 14 октября.

Кроме того, к ним прилагаются три традиционных праздника: Новый год – 1 января; Рождество Христово – 7 января; Пасха – один день.