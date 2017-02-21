СБУ разоблачила схему фиктивной легализации россиян в Украине

СБУ на Закарпатье разоблачила механизм незаконной легализации российских граждан в Украине при помощи фиктивного трудоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Правоохранители обнаружили гражданина России, который в Ужгороде оформил юридическую контору на подставных лиц. Фиктивно трудоустроившись в ней, уроженец Уфы делился собственным опытом «легализации» с другими иностранцами и лицами без гражданства», - говорится в сообщении.

В частности, гражданин России, имел официальное разрешение на кратковременное пребывание в Украине, но значительно превысил этот срок. Государственным учреждениям, уполномоченным продлить срок законного пребывания в нашей стране он предоставил ложную информацию о себе, в частности о якобы его преследование в России.

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«Сотрудники СБУ также установили, что на самом деле этот иностранец намеревался обратиться в суд, чтобы вернуть российскому «Сбербанку» якобы долги граждан Украины», - сообщили в СБУ.

На основании материалов СБУ Ужгородский горрайонный суд принял постановление о выдворении гражданина РФ за нарушение правил пребывания в Украине. Иностранцу также запрещен въезд в Украину на три года.

Как сообщал УНИАН ранее, большинство жителей России одобряют действия кремлевского режима по поддержке террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.