Украина будет убеждать Россию пустить газовых экспертов к себе

Украина совместно с Европейским Союзом будет пытаться убедить российскую сторону допустить европейских экспертов по мониторингу за транзитом газа на территорию России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Мы будем и дальше совместно работать с Евросоюзом, чтобы убедить российскую сторону допустить экспертов ЕС на российскую территорию», - сказал он.

При этом заместитель главы МИД отметил, что мониторинг европейских экспертов может быть эффективным, если им будет предоставлен доступ к необходимым объектам на территории не только Украины, но и России, поскольку большинство технических объектов и измерительных приборов находится именно на территории Российской Федерации.

К.ЕЛИСЕЕВ сообщил, что всего в Украине будут работать 22 европейских наблюдателя. Он заверил, что Украина будет делать все возможное, чтобы предоставить доступ европейским наблюдателям к соответствующим объектам, будет предоставлять соответствующую информацию и статистические данные о поступлениях газа на шести пунктах на украинско-российской границе. Он сообщил, что наблюдатели ЕС будут работать в диспетчерских пунктах на украинской территории и на ежедневной основе будут готовить отчеты и отправлять их в Брюссель и государствам - членам ЕС.

«Таким образом, мы четко покажем, что нам нечего скрывать, и покажем тот первоисточник, откуда идут все проблемы», - сказал представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, европейские наблюдатели прибыли в Киев 9 января и приступили к осуществлению мониторинга транзита.

Однако представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что эти специалисты не имеют статуса наблюдателей, поскольку предложенный Россией протокол о создании международной комиссии по мониторингу транзита не подписан со стороны Еврокомиссии и Украины.