Мировые цены на нефть снизились
01:14, 10 января 2009Общество
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... до 41,8-44,4 долларов за баррель
Цены на нефть на мировых рынках в пятницу снизились, сообщает Reuters.
Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,25 доллара - до 44,42 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,87 доллара - до 41,83 доллара за баррель.
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