Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу снизились, сообщает Reuters.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,25 доллара - до 44,42 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,87 доллара - до 41,83 доллара за баррель.