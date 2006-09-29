На РосУкрЭнерго возвели напраслину

Компания «РосУкрЭнерго» не ведет хозяйственной деятельности на территории Украины, а, следовательно, у компании нет и не может быть никакой задолженности перед Государственной таможенной службой Украины. Об этом говорится в заявлении «РосУкрЭнерго» пресс-службы компании, переданном УНИАН.

Заявление компании последовало в след за заявлением заместителя министра финансов Украины Татьяны ЕФИМЕНКО, которая сегодня на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что «РосУкрЭнерго» имеет задолженность по уплате налогов и сборов перед Государственной таможенной службой в размере 1,581 млрд. грн.

В сообщении «РосУкрЭнерго» отмечается, что компания удивлена подобными высказываниями «чиновника такого уровня в отношении компании ROSUKRENERGO, благодаря деятельности которой Украина получает самый дешевый газ в Европе для внутреннего потребления».

Агентство УНИАН обратилось в Гостаможслужбу за комментариями, но там не смогли подтвердить или опровергнуть вышеуказанную информацию в оперативном режиме, однако пообещали предоставить комментарий после получения письменного запроса.

Справка УНИАН. 2 февраля т.г. НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «Укргаз-Энерго» для поставок газа в Украину. Создание этого СП предусматривала договоренность от 4 января 2006 года между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно поставок российского газа в Украину.

ЗАО «Укргаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.

Согласно договоренностям между компанией «РосУкрЭнерго» и «Газпромом», цена на газ для потребителей Украины до конца 2006 года не изменится и составит 95 долл. за 1000 куб м. Окончательное оформление контрактов в части цены газа на 2007-2009 гг будет завершено до конца текущего года.