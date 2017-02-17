Заплатят все

Вне зависимости от того, как каждый из нас относится к организованной группой людей угольной блокаде Украины, заплатить за ее последствия придется всем жителям нашей страны. Даже тем, кто об блокаде ничего не слышал и не читал.

Шоковое вмешательство в сложный энергетический механизм вызовет разнообразные последствия во многих секторах национальной экономики. Понимают это или не понимают называющие себя патриотами инициаторы блокады и сочувствующие.

И я не говорю об очевидных банальных возможных веерных отключениях электроэнергии и преждевременном прекращении отопительного сезона.

Начавшийся выход Украины из экономического кризиса поставлен под угрозу. Энергетическая система в ответ на ограничение поставок угля антрацитовых марок должна будет сократить объемы генерации. Пока правительственные чрезвычайные меры предписывают предприятиям с непрерывным циклом производства сократить объемы использования электроэнергии на 10%. Значит начнется сокращение производства в базовых отраслях, в первую очередь, в металлургии, приносящей значительную долю валютной выручки страны.

Те, кто утверждает, что Украина может легко заменить ненавистный «сепарский уголек», по меньшей мере лукавят

Экономические проблемы промышленников будут усугубляться снижением объемов грузоперевозок «Укрзализницей». Добавьте к этому неизбежный рост безработицы в промышленных регионах страны. А значит, на наших улицах появится больше отчаянных людей, которым нечего больше терять.

Меньше поток валюты в страну, больше давление на гривну, которой будет очень сложно удержаться на выбранном ориентиром на текущий год уровне 27 – 28 грн за доллар США. И наши надежды на улучшение личных финансов в 2017 году становятся призрачными.

Те, кто утверждает, что в создавшихся условиях Украина может легко заменить ненавистный «сепарский уголек», за который страна пока платит гривнями, импортными закупками, по меньшей мере лукавят. Это отнюдь не легко. Во-первых, это нельзя сделать мгновенно. Во-вторых, для закупки порядка 10 миллионов тонн антрацита надо изыскать, а именно купить на межбанке, порядка 1 миллиарда долларов США. Такие расходы лишь усугубят девальвацию гривни.

Организаторы нового экономического и энергетического кризиса пытаются представить ответ властей на угольную блокаду как избыточную реакцию. В духе, что власти пытаются решать свои проблемы, используя в качестве предлога борьбу со шлагбаумами на железнодорожных путях. Возможно, в этом есть доля правды.

То же можно сказать и об инициаторах энергетической блокады Украины и политических силах, поддерживающих эту шоковую терапию. Мы же не верим, что, не пуская на отечественные тепловые электростанции добытый шахтерами оккупированного Донбасса антрацит, можно добиться прекращения Путиным войны против Украины?

Путину плевать на то, в каких условиях живут жители оккупированной части нашей страны. А действиям украинских непримиримых он, безусловно, аплодирует. Ибо они усугубляют кризис в Украине, делают каждого из нас беднее. И не важно, понимают это, или нет инициаторы и сторонники акции.

Нашим врагам необходимо разворачивание в Украине сети кризисов и конфликтов. Это сейчас происходит на наших глазах. Начали с энергетического, который затем перерос в экономический и, не исключено, в политический. Признаки последнего очевидны. В общество рукой опытного провокатора брошено яблоко раздора. И каждый из нас сейчас делает болезненный выбор между благородным патриотизмом и собственным карманом и бюджетом своей семьи.

Путину плевать на то, в каких условиях живут жители оккупированной части нашей страны. А действиям украинских непримиримых он, безусловно, аплодирует

И вот не прошло и нескольких дней, а сторонники полного запрета на торговлю с оккупированными территориями видят в той части страны, которая с ними не согласна, больших врагов, чем путинская Россия. Просто потому, что эти «враги» рядом и в пределах досягаемости. А путинские орки – за линией фронта. И конечно, на полную включается любимая сладостная тема «зрады» и коррумпированности власти. Как же без этого.

Есть только большие подозрения, что те, кто пытается в этой разворачивающейся заворушке, улучшить свои электоральные и бизнес позиции не меньшие негодяи и коррупционеры.

Но, думаю, что даже самые большие сторонники блокады и последовавшего энергетического кризиса согласятся, что любые действия стратегического характера (а полный отказ от закупок антрацита на оккупированных Россией территориях Украины является для энергосистемы стратегическим) должны быть продуманными. К таким действиям нужно готовиться и понимать, как действовать в ближайшей и среднесрочной перспективе, и как минимизировать риски и сократить неизбежные потери.

Переоборудование энергоблоков отечественных электростанций на уголь не антрацитовых марок длительный и затратный процесс. Ситуация непростая: часть электростанций находится в руках государства, а часть в частных руках. И все эти компании должны иметь четкий план финансирования работ и создания новых логистических цепочек.

Нашим врагам необходимо разворачивание в Украине сети кризисов и конфликтов. Это сейчас происходит на наших глазах

Также очевидно, что радикальное сокращение потребление угля антрацита из Донбасса отечественной энергетикой ослабит экономическую заинтересованность страны в возращении этих пока еще оккупированных территориях. И соответственно, ослабит связи этих территорий с Украиной.

Представьте себе день, когда над административными зданиями Донецка и Луганска вновь зареют украинские флаги. Чем Украина займет десятки тысяч лишенных работы шахтеров, прошедших к тому же массированную промывку мозгов российской пропагандой? Ответы на эти вопросы нужно искать уже сегодня.

Юрий Куликов