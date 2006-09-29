Фильм с участием украинских актеров представлен на «Оскар»

Художественный фильм "Из возвращенного" определен польским кандидатом на награду Американской киноакадемии в категории "Лучший неанглоязычный фильм".

Отборочный комитет, созданный министром культуры и национального наследия Польши, большинством голосов отобрал дебютную работу Славомира ФАБИЦКОГО "Из возвращенного". В целом за право представлять польский кинематограф перед Американской академией кинематографии боролись 25 фильмов.

Среди актеров, которые сыграли главные роли в фильме - украинцы Наталия ВДОВИНА и Дмитрий МЕЛЬНИЧУК. Лента рассказывает о любви 19-летнего Войтека к значительно старшей него украинке-эмигрантке.

Фильм "Из возвращенного" уже демонстрировался на Каннском кинофестивале. Свою награду ему присудило Экуменическое жюри. Также лента получила признание в Торонто (Канада) и на Фестивале польских художественных фильмов в Гдыне (Польша). Вскоре фильм будет принимать участие в Варшавском международном кинофестивале.

Напомним, что победители в номинациях на «Оскар» будут объявлены Американской киноакадемией 23 января 2007 года, а торжественное вручение наград запланировано на 25 февраля 2007 года.