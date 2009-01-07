Руководители Нафтогаза и Укртрансгаза проведут пресс-конференцию

8 января в ДК «Укртрансгаз» (Киев, ул. Кловский спуск, 9/1) состоится брифинг при участии заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ТРИКОЛИЧА и директора ДК «Укртрансгаз» Я.МАРЧУКА на тему «Ситуация с транзитом российского газа по территории Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК “Нафтогаз Украины”.

Начало – в 12.00.

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