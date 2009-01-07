Ющенко: Украина делала все возможное для обеспечения транзита

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтверждает готовность украинской стороны немедленно начать переговоры о прозрачной и прогнозируемой процедуре обеспечения европейских потребителей российским природным газом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь во время телефонного разговора Президента Украины с Президентом председательствующей в Европейском Союзе Чешской Республики Вацлавом КЛАУСОМ.

В.ЮЩЕНКО информировал собеседника о реальной ситуации, которая сложилась с транзитом российского природного газа по территории Украины европейским потребителям из-за полного прекращения 7 января 2009 года в 7.44 по киевскому времени Российской стороной поставок газа в Украину для экспорта в европейские страны.

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина делала все возможное для обеспечения транзита российского природного газа в Европе, используя при этом в том числе украинский газ из подземных хранилищ.

В.ЮЩЕНКО предложил В.КЛАУСУ направить наблюдателей Европейской Комиссии на пункты пропуска российского газа для транзита территорией Украины, а также на главный диспетчерский пункт ОАО «Укртрансгаз».