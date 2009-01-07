В сложное, нестабильное время трудности для христианина посылаются для спасения, напоминает в своем поздравлении с Рождеством Христовым митрополит Донецкий и Мариупольский, священноархимандрит Свято-Успенской Святогорской Лавры ИЛАРИОН.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем Рождественском послании он сердечно поздравил всех «с величайшим праздником - Рождеством Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!»

Митрополит напомнил, что «в наше сложное нестабильное время трудности жизни для неверующих становятся соблазном и поводом ко греху, но для христианина эти трудности есть милость Божия, посылаемая нам для нашего спасения». ИЛАРИОН призвал «именно в это время» стремиться «к единству в духе братской любви, терпеливым несением жизненных невзгод, к труду во благо ближнего».

«А Рожденный в убогих Вифлеемских яслях Богомладенец Христос не оставит Своим благословением всех ищущих узкого пути спасения, исполненного скорбей и лишений», - подчеркнул в своем послании митрополит Донецкий и Мариупольский .