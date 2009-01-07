Требуются более 100 врачей узких специализаций

В Херсонской области не хватает 115 врачей.

Об этом УНИАН сообщили в Херсонском областном центре занятости. Согласно сообщению, в числе вакансий санитарные медики, ветеринары и врачи узких специализаций. Вакансии предложены как в Херсоне, так и в сельских районах области, в которых также предлагается жилье для медиков. Из числа предложенных вакансий 7 рабочих мест (в основном по специальности врач-фтизиатр) в Херсонской области выставили исправительно-трудовые учреждения Государственного департамента по исполнению уголовных наказаний.

Медикам предлагается зарплата от 764 до 1 тыс. 580 грн. в месяц.

В центе занятости отметили, что по данным на конец декабря 2008 г в Херсонской области были открыты 3,2 тыс. различных вакансий.