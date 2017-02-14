В Киеве попрощались с генерал-полковником Геннадием Воробьевым (фоторепортаж)

Как сообщалось, ректор Национального университета обороны Украины, генерал-полковник Геннадий Воробьев скончался 11 февраля на рабочем месте.

Читайте такжеВ Луцке тысячи людей попрощались с городским головой Николаем Романюком

Воробьев уделял большое внимание вопросам проведения антитеррористической операции.

Он был назначен и.о. ректора Национального университета обороны Украины 21 мая 2016 года. На новой должности его представил министр обороны Степан Полторак.

На Воробьева возлагались обязанности обновить преподавательский состав вуза, а также адаптировать систему военного образования до нынешних реалий, в которых находятся Вооруженные силы Украины.