Украинца 2 года незаконно удерживали в российском СИЗО и склоняли к антиукраинской деятельности – Луганская ОГА

Как сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА, 25-летний парень рассказал сотрудникам украинской спецслужбы, что в 2014 году он выехал с двумя приятелями в Москву на заработки и устроился на стройку станции метрополитена. Работодатели обещали высокую зарплату и официальное трудоустройство, но за три месяца он не получил ничего. Чтобы заработать денег на дорогу домой, он трудоустроился в другом месте, но этим нарушил миграционное законодательство РФ и был задержан полицией в Твери.

По решению суда, в течение десяти дней его должны были выдворить из России, сообщает Управление СБУ в Луганской области.

Однако, вместо этого в изоляторе временного содержания для иностранцев парня незаконно продержали почти два года, не объясняя причин. За это время ему пришлось испытать всяческих унижений, в том числе и попыток российских правоохранителей склонить его к негласному сотрудничеству на вред Украине.

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«Во время пребывания за решеткой парень узнал, что причиной незаконного превышения сроков содержания иностранных граждан в российском изоляторе являются финансовые махинации администрации заведения. Так, по установленным нормам, на содержание одного мигранта в ИВС на сутки должно тратиться 800 рублей, а на самом деле тратилося только 200. Еще одним средством незаконного обогащения руководства изолятора стало завышение стоимости авиационных билетов для отправки иностранцев на родину», – говорится в сообщении ВГА.

Вернувшись наконец в Украину, парень решил сообщить в Службу безопасности о своих контактах с правоохранительными структурами РФ, а также предупредить граждан Украины об опасности столкнуться с нечестностью российских работодателей и правоохранителей.

«Сам он зарекся не ездить на заработки в эту страну», – добавили в администрации.

Как сообщал УНИАН, ранее в СБУ сообщили о задержании боевика "ДНР", который подозревается в истязании украинских заложников. Правоохранители установили, что террорист весной 2014 года добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование боевиков, действовавших в оккупированном на то время Славянске. По свидетельству освобожденных военных, он регулярно истязал и издевался над заложниками.