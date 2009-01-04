На Рождество в Украине ожидается сильное похолодание

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Крыму, западных, а ночью и в северных областях небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, в Карпатах, местами в северных и восточных областях 14-19° мороза, днем 6-11°, на севере до 14° мороза, в Крыму и в Закарпатье 1-6° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

6-7 января - очень холодная погода без осадков, лишь в Крыму местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, на юге северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, в восточных, местами центральных областях, Приазовье и Карпатах 21-27° мороза, днем 6 января 10-16° мороза, 7 января ослабление на 2-4°; на юге ожидается понижение ночной температуры от 9-14° до 15-20° мороза и ослабление мороза днем от 7-12° до 3-8°; на Южном побережье Крыма ночью и днем около 0° (ночью 7 января понижение до 3-8° мороза).

8 января по всей Украине, 9 января в южной и восточной части небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью на Правобережье, в Черниговской, Херсонской областях и в Крыму 7-13°, местами до 17° мороза, на остальной территории 8 января 14-20° мороза, в восточных областях местами до 25° морозу, 9 января ослабление мороза на 4-7°; днем в Украине 4-10°, в восточной части до 13° мороза, 8 января на юге от 3° мороза до 3° тепла (на Южном побережье Крыма ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла).

В Киеве и области в понедельник ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток 8-13°, ночью местами до 17° мороза; в Киеве на протяжении суток около 10° мороза.

6-7 января - очень холодная без осадков погода. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20° мороза; днем 6 января 10-15°, 7 января 5-10° мороза (в Киеве 6 января ночью 15-17° мороза, днем 10-12° мороза; 7 января ночью 18-20°, днем 7-9° мороза).

8-9 января - без существенных осадков, только днем 8 января небольшой снег. Температура ночью 8 января 7-12° мороза, 9 января 11-16° мороза; днем 5-10° мороза (в Киеве ночью 8 января около 10° мороза, 9 января 12-14° мороза; днем 5-8° мороза.