В Луганской области задержали женщину, которая сотрудничала с террористами "Л/ДНР"

В Луганской области вблизи Станицы Луганской пограничники задержали женщину, которая находится в розыске по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями "ЛНВ" и "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии Украины.

В сообщении говорится, что во время осмотра автомобиля, женщина заметно нервничала и агрессивно реагировала на замечания гвардейцев.

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«Проверка документов показала, что данное лицо не имеет справки переселенца с временной пропиской, а прописана в городе Луганск. Гражданку В. было проверено по базе данных «Блокпост». В ходе проверки выявлено, что она находится в розыске по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями «ЛНР» и «ДНР», - говорится в сообщении.

Задержанная была передана сотрудникам Национальной полиции Станично-Луганского ОП ГУ НП в Луганской области.

Как сообщал УНИАН ранее, возле Авдеевки задержали корректировщика огня боевиков. Задержаный террорист - местный житель городка Орловка, недалеко от Авдеевки.

Этого информатора боевиков СБУ уже хорошо знает: его задерживали позапрошлой зимой. По данным спецслужб, за хорошую работу на пользу врага его даже наградили медалью. Однако от уголовной ответственности мужчину освободил суд.