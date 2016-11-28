СБУ задержала в Луганской области информатора боевиков "ЛНР" (видео)

Сотрудники СБУ задержали на Луганщине активного участника інформаторської сети террористической организации «ЛНР». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что мужчина в течение июня - ноября 2016 года по заданию боевиков собирал и передавал террористам информацию о местах дислокации, перемещения военной техники и личного состава подразделений АТО.

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«Во время обыска по месту жительства информатора правоохранители изъяли доказательственные материалы, подтверждающие его противоправную деятельность в пользу НЗФ т.зв. «ЛНР», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.