СБУ задержала в Луганской области информатора боевиков "ЛНР" (видео)
Мужчина в течение июня - ноября 2016 года собирал и передавал террористам информацию о местах дислокации подразделений АТО.
Сотрудники СБУ задержали на Луганщине активного участника інформаторської сети террористической организации «ЛНР». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что мужчина в течение июня - ноября 2016 года по заданию боевиков собирал и передавал террористам информацию о местах дислокации, перемещения военной техники и личного состава подразделений АТО.
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«Во время обыска по месту жительства информатора правоохранители изъяли доказательственные материалы, подтверждающие его противоправную деятельность в пользу НЗФ т.зв. «ЛНР», - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.