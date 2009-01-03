За сутки произошло 342 ДТП
10:42, 03 января 2009Общество
1504
Три человека погибли близ Днепропетровска
Неподалеку от Днепропетровска, на автодороге Днепропетровск-Полтава произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, еще два человека, из них ребенок 1998 года рождения, с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
На месте происшествия работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
Правоохранительными органами проводится расследование.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 342 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 12 и травмированы 47 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter