За сутки произошло 342 ДТП

Неподалеку от Днепропетровска, на автодороге Днепропетровск-Полтава произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, еще два человека, из них ребенок 1998 года рождения, с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

На месте происшествия работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 342 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 12 и травмированы 47 человек.