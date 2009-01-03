Полтавским школьникам предлагают переплюнуть историков

В Полтаве стартовала городская викторина "Знатоки Полтавской битвы", инициируемая совместно Управлениями образования и культуры горисполкома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома, в ней смогут проверить свои знания по истории ученики 8-х классов общеобразовательных школ областного центра. Викторина посвящена 300-летию этой страницы истории, которая до сих пор вызывает споры в трактовке даже среди историков.

Викторина "Знатоки Полтавской битвы" будет проходить в три тура, во время каждого из которых ее участники будут отвечать на вопросы по истории Северной войны. Все задания разработаны специалистами Управлений образования и культуры Полтавского горисполкома.

Уcложняться задания будут с каждым туром. Поэтому восьмиклассникам, чтобы найти правильные ответы на вопросы викторины, не удастся ограничиться данными из школьного учебника - придется искать дополнительные источники.

Как сообщалось, в 2009 году в Полтаве будут проходить мероприятия к 300-летию Полтавской битвы.