Стабилизационный фонд получит 800 миллионов на ипотечное кредитование

Кабинет министров Украины в 2009 г. предусмотрел увеличение уставных капиталов «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», а также выделение 800 млн. грн. на ипотечное кредитование за счет средств Стабилизационного фонда.

Об этом сказано в законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 г. № 835-VI.