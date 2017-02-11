В Ивано-Франковской области Порошенко вручил работникам ГСЧС ключи от пожарных автомобилей

Президент подчеркнул, что обеспечение ГСЧС современной техникой является не подарком власти, а ее прямой обязанностью, сообщили в пресс-службе главы государства.

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«В жизни всегда есть место подвигу, и не только на фронте. Более 36 тысяч выездов, которые работники управления ГСЧС области совершили в прошлом году, в том числе более 13 тысяч по сигналу «тревога» – разве это не иллюстрирует степень риска, которому вы, уважаемые спасатели, подвергаетесь ежедневно? 35 спасенных людей – разве это не показатель эффективности и полезности вашего труда?» - сказал Порошенко.

Он напомнил, что недавно встречался и наградил работников ГСЧС, которые «блестяще и безупречно» выполнили свои обязанности и помогли мирному населению Авдеевки. «В условиях реальной угрозы жизни и здоровью сотрудники Госслужбы под пулями кормили, грели и лечили людей», - отметил Порошенко и добавил, что они эвакуировали почти триста человек, из которых значительная часть – дети.

Президент подчеркнул, что в прошлом году количество пожарных автомобилей в области увеличилось за счет средств местных бюджетов.

Сегодня, добавил он, автопарк спасателей пополнился за счет средств государственного бюджета. «Пусть эти машины помогут вам еще лучше нести вашу службу, своевременно и результативно приходить на помощь гражданам», - пожелал глава государства.