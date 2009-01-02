В Житомирской области милиция накрыла группу фальшивомонетчиков

В Житомирской области милиция разоблачила преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивой иностранной валюты.

Об этом УНИАН сообщила работник пресс-службы УМВД Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК.

По ее словам, работники Новоград-Волынского горотдела милиции задержали двух местных жителей, один из которых занимался изготовлением, а второй - реализацией фальшивых купюр американских долларов.

В свою очередь начальник Новоград-Волынского горотдела УМВД Виктор ПРИЛИПКО добавил, что задержали сначала 28-летнего мужчину, недавно освободившегося из мест лишения свободы, где отбывал наказание за сбыт фальшивых денег.

Злоумышленника поймали с поличным 31 декабря во время передачи ему еще одним 29-летним жителем райцентра 1 тыс. 850 фальшивых долларов. Как выяснилось в дальнейшем, последний оказался непосредственным фальшивомонетчиком. Во время проведения обыска по месту его проживания милиционерами была изъята компьютерная техника, с помощью которой изготовлялась фальшивая валюта, а также заготовки денежных купюр номиналом по 50 американских долларов.

Как отметил В.ПРИЛИПКО, по словам задержанного производителя фальшивки, изготовление партии купюр у него занимало около полутора часов. “Образцы долларов он подыскивал в Интернете, в электронном варианте размещал их на бумаге формата А-4 и распечатывал с помощью обычного принтера”, - добавил начальник Новоград-Волынской милиции.

По предварительным данным, за 1 тысячу фальшивых долларов фальшивомонетчик получал 400 настоящих. Правда, сказал В.ПРИЛИПКО, от настоящих фальшивые банкноты можно было отличить легко, поскольку качество их было достаточно низким (неплотность бумаги, отсутствие водяных знаков, защитной голограммы и магнитной ленты). Однако злоумышленникам удавалось все же иногда реализовывать фальшивку, отметил В.ПРИЛИПКО.

Теперь против задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 199 (изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины, предусмотривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.