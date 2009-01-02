В Украине будет до 28° мороза

Завтра, 3 января, в Украине сохранится переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 8-13°, днем 3-8° мороза; в Карпатах, центральных, восточных областях и в Запорожье 14-19°, днем 7-12° мороза; в Крыму ночью 4-9°, днем 0-5° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

4-5 января сохранится переменная облачность. 4 января днем в северных областях, 5 января и центральных областях небольшой снег, в западных областях умеренный; на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица.

Температура ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза, на крайнем юге и западе страны ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза, на юге Крыма ночью 0-3° мороза, днем 0-3° тепла; 5 января в северных областях ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза.

6-7 января ожидается холодная без существенных осадков погода. Температура ночью 15-22° мороза, днем 4-10° мороза; на Левобережье ночью 22-28° мороза, днем 10-16° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 3-9° мороза, днем около 0°.

В дальнейшем синоптики ожидают постепенного ослабления морозов на 5-10°.

Завтра в Киеве и области без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза, в Киеве ночью 10-12°, днем 6-8° мороза.

4-5 января сохранится переменная облачность. Ночью 4 января без осадков, в остальное время небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура 4 января ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза; 5 января ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза.

6-7 января в столице и области холодная без существенных осадков погода. Температура ночью 15-21° мороза, днем 4-10° мороза.