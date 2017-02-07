Врачи назвали уникальной операцию, которую провели раненому в Авдеевке британскому фотографу
13:49, 07 февраля 2017Общество
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Сейчас в Днепропетровской областной клинической офтальмологической больнице находится британский фотограф Кристофер Нунн. Его прооперировали после тяжелого проникающего ранения левого глаза.
В Днепре оперируют британского фотографа, который был ранен в Авдеевке / скриншот
По словам директора ДОКОБ Валерия Сердюка, операция длилась более 4-х часов и ее можно назвать уникальной по своей сложности, пишет "Днепр вечерний".
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За все время АТО подобных в областной клинической офтальмологической больнице проведено около 20.
"Хочу верить, что Кристофер Нунн в будущем сможет видеть левым глазом", - сказал Валерий Сердюк.
Отмечается, что данная операция очень дорогостоящая и профинансирована из благотворительных взносов.
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